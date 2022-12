Il Sole 24 ORE

Lodalle 8 del mattino alle 20 riguarda fino a 100.000 membri del Royal College of Nursing (RCN) in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Il governo ha respinto la richiesta di aumento ...Fino ad ora nulla sapevano di questoallevamento. Al Presidente della Provincia, Jamil ... l'olio 'Superbio Bonazza' di San Lazzaro vince il 'Novello dell'Emilia Romagna' Rimini: venerdì... Gb, maxi sciopero degli infermieri: ospedali paralizzati - Il Sole 24 ORE Decine di migliaia di persone scioperano in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: la categoria rivendica salari più alti ...Roma, 15 dic. (askanews) - Sciopero senza precedenti degli infermieri nel Regno Unito. Il più grande blocco del settore nella storia del Servizio Sanitario Nazionale, il primo nei 106 anni di storia d ...