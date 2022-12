Estrazione SuperEnalotto di oggi | Giovedì 15 Dicembre 2022 | la combinazione vincente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare ladell’ultima. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco ladeldi13Numeri: 32 76 51 40 75 61 Numero Jolly: 72Numero Superstar: 21 Il prossimo jackpot delè di 326.300.000 Euro. Numeri delpiù ritardatari Ecco una prima classifica per quel che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo durante le varie estrazioni. Nelle prime posizioni ...

