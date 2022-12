Corona in Tribunale contro chiusura del profilo Instragram

Il Sole 24 ORE

"E' in corso un tentativo di conciliazione". Lo ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa con a fianco Fabrizio, che stamani si è presentato ina Milano per l'udienza civile sul suo ricorso d'urgenza contro Meta Ltd e Facebook Italia srl per ottenere "la riattivazione del proprio profilo ...Avellino . Accusato di stalking, sequestro di persona e lesioni: aperta l'istruttoria dibattimentale per un commerciante avellinese. Ieri mattina dinanzi al giudice Lorenzodeldi Avellino si sono costituite le parti nel processo che vede alla sbarra degli imputati un noto commerciante difeso dall'avvocato Nello Pizza . La persona offesa, costituitasi ... Milano, Fabrizio Corona in Tribunale per udienza contro Meta - Il Sole 24 ORE (ANSA) - MILANO, 15 DIC - "E' in corso un tentativo di conciliazione". Lo ha spiegato l'avvocato Ivano Chiesa con a fianco Fabrizio Corona, che stamani si è presentato in Tribunale a Milano per l'udie ...Nel luglio successivo il tribunale di Milano accoglie l’istanza e viene rinviata a giudizio nuovamente a febbraio del 2018. Ad agosto dello stesso anno le viene imposto di pagare 600 euro come ...