Contenitori riutilizzabili portati dai clienti nei supermercati | la prova di Greenpeace | la legge non viene rispettata nel 56% dei casi – video

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Lac’è, ma nonapplicata. È il Decreto Clima del 12 dicembre 2019, che consente aideidi “utilizzarepropri purché, puliti e idonei per uso alimentare”. Solo che una volta giunti davanti al banco della gastronomia la storia cambia: i consumatori che chiedono di farsi imballare salumi, olive e formaggi inda casa, invece che in quelli forniti dal supermercato, spesso non vengono accontentati. Sono passati tre anni dall’apzione del testo con cui l’Italia si è allineata ad altri Stati europei (ad esempio Polonia, Belgio e Francia), eppure in molte catene ancora non è possibile adottare questa pratica virtuosa. Lo rivela la nuova ...

Dal 2030 viene previsto un sensibile aumento delle % di imballaggi(elettrodomestici,...di deposito e restituzione per le bottiglie di plastica monouso fino a 3 litri e per i...Entro il 2030 il 20% delle vendite di bevande take - away dovrà essere servito in imballaggio usando i...I supermercati italiani non hanno un piano concreto per fare a meno della plastica monouso. La classifica di Greenpeace.La Commissione europea ha avanzato ieri una proposta di regolamento sui rifiuti da imballaggio – sulla quale partirà adesso il confronto col Parlamento ...