Antonino deve uscire dal GF Vip | ecco la conferma | quando dovrebbe operarsi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Spinalbese dovràdalla Casa del Grande Fratello Vip per una piccola operazione. In questi giorni, ancor prima dell’ingresso di Ginevra Lamborghini, in molti si erano preoccupati pensando che i due non potessero incrociarsi.dovràdal GF Vip,laLa scorsa notte proprio Spinalbese hato questa indiscrezione svelando di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.