Wilma Goich | l’ex marito Edoardo Vianello torna sulle accuse di tradimento e parla della ‘cotta’ per Daniele Dal Moro

Tra i più increduli Edoardo Tavassi , convinto che si trattasse di uno scherzo, ma è stato ripreso da: 'Smettila, non è uno scherzo' . Daniele Dal Moro ha provato ad ironizzare: 'La cosa ...... chi è uscito nella puntata di lunedì 12 dicembre Infatti, nella mattinata di martedì 13 dicembre Riccardo Fogli ( FOTO ) ha pronunciato una bestemmia durante una chiacchierata con, ...Gf Vip, Riccardo Fogli già a rischio squalifica: ecco perché Non sono trascorse nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa, ma l'ex cantante dei Pooh si è lasciato andare ad una bestemmia, che… Leggi ...La passione che Wilma Goich ha per Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip non è passata inosservata e ha scatenato una serie di polemiche. L'ultima viene da Edoardo Vianello, ex marito della vippona.