Ultime Notizie Roma del 14-12-2022 ore 08 | 10

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un Fighter Chi fondò dell’Aeronautica distanza dall’aeroporto di Trapani Birgi e che stava facendo rientro la base è precipitato a 5 miglia dalla base il pilota Fabio Antonio altruda 33 anni originario di che ha perso la vita il suo corpo è stato recuperato dopo ore di ricerche il velivolo un caccia intercettore multiruolo era in fase di avvicinamento all’aeroporto quando il contatto con la torre di controllo Si è interrotto L’Argentina è la prima finalista di mondialiin Qatar la albiceleste ha travolto 30 la Croazia e ora attende la vincente di Francia Marocco nel primo tempo dopo una mezz’ora in cui succede poco nulla Li voglio che cambi il meteo al 32esimo quando livakovic attende Alvarez in aria dal dischetto non sbaglia passano 5 minuti è l’attaccante ...