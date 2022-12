Silvia Corrias | la maglietta non esiste | il seno bomba esplode

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)è una di quelle donne che è in grado di far impazzire i suoi follower grazie a delle foto che possono far perdere la testa. Non ci sono dubbi sul fatto che Uomini e Donne possa essere ampiamente considerato come uno dei programmi maggiormente apprezzati dagli italiani, con la trasmissione condotta da Maria De Filippi che ha potuto lanciare davvero tantissime donne meravigliose, con una di queste che indubbiamente è. InstagramLa stupenda sarda infatti ha avuto l’opportunità di poter crescere sempre di più all’interno del mondo dello spettacolo in questi ultimi anni, riuscendo a passare dalla sua splendida isola a Milano senza alcun tipo di problema. È stato proprio l’approdo nel capoluogo lombardo che ha dato l’opportunità alla meravigliosi isolana di poter iniziare la sua straordinaria ...