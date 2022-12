Pd | Amendola nominato commissario Basilicata

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Al fine di favorire l'attivazione del processo costituente e lo svolgimento della prossima stagione congressuale in una serie di realtà territoriali, il segretario Enrico Letta ha adottato i seguenti provvedimenti di commissariamento. In particolare sono stati nominati: il deputato Enzoregionale del Pd della; il senatore Antonio Nicitadella Federazione provinciale di Siracusa; il consigliere regionale Erasmo Mortaruolodella Federazione provinciale di Benevento". Si legge in una nota del Pd.

La Svolta

