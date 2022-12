ilGiornale.it

DOHA (QATAR) - L'Argentina è ai piedi di Lionel, che sta trascinando la 'Seleccion' nei Mondiali in Qatar dove ora sfiderà la Croazia in semifinale. '' nella grinta che sta mettendo in campo e finalmente leader della '...A fine partita lo stessodice 'qué miras bobo' (cosa guardi scemo/tonto) quando passa qualcuno dietro alla telecamera. In Argentina oggi tutti cercano di capire a chi si rivolga, e secondo molti si tratta dello stesso ... "Messi si è maradonizzato". La telecronaca di Adani infiamma il web Spopola sui social un video in cui Antonella Roccuzzo imita il capitano dell'Argentina, protagonista di una lite in diretta tv con Weghorst dopo l'infuocato quarto dei Mondiali vinto contro l'Olanda ...Non si sa se purtroppo o per fortuna. Leo Messi si è maradonizzato”.Da padre di famiglia a padre della squadra. E della patria. Sbraita, urla, aggredisce, fa gesti, manda a quel paese tutti. «Scemo, ...