Le pagelle di Francia-Marocco | i migliori e i peggiori della seconda semifinale

La freschezza del Marocco si è arresa all'esperienza della. Ledella: Theo Hernandez dominante . Ledel Marocco: Ounahi e Ziyech valori aggiunti .- Marocco 2 ...in finale con l'Argentina, il Marocco si giocherà la finalina per il terzo posto contro la Croazia. LEE I VOTIMbappé (7) e Griezmann (7) sono i migliori della squadra di Deschamps. Nel Marocco Hakimi (6.5) e Zyech (6.5) gli ultimi ad arrendersi ...Griezmann 7: uno e trino. Lo si può trovare sulla trequarti, a centrocampo e a spazzare in difesa, è il segreto di questa Francia. Dembele 5: incappa in una giornata no. Non apporta il contributo ...