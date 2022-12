Juventus | scelte le date per le due amichevoli | i possibili avversari

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lasta definendo il piano per lein vista della ripresa della Serie A dopo il Mondiale Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di Goal.com, laaffronterà il Rijeka di Serse Cosmi alla Continassa il 22 dicembre. Il 30 dicembre, sempre al JTC, è invece in programma un nuovo test amichevole contro lo Standard Liegi. L’impegno più imminente per la squadra di Allegri è però la sfida contro l’Arsenal che si disputerà il 17 dicembre all’Emirates Stadium di Londra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

