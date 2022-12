Infortunio Bonucci | condizioni e tempi di recupero

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si avvicina la ripartenza del campionato di serie A, fissata per il 4 gennaio, ma in casa Juventus non arrivano buone notizie. Oltre al rientro di Paul Pogba...

Brutte notizie per Max Allegri. Si ferma Leonardo, a causa di un'infiammazione del tendine dell'adduttore lungo. Sarà valutato di nuovo tra 10 giorni, ma non riuscirà ad assorbire l'prima di una ventina: il capitano della Juve è ...... 'Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo, in seguito a un problema riferito al termine dell'allenamento di ieri, hanno evidenziato un'infiammazione del tendine dell'...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Juventus deve far fronte ad un nuovo infortunio, questa volta si in è fermato un difensore: il capitano Leonardo Bonucci ...