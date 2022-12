Influenza del cammello | torna il terrore virale | “È un virus letale”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo il pipistrello del Covid-19 e la scimmia del vaiolo, abbiamo pure ildel Mers-Cov. Tant’è che molti dei nostri mezzi d’informazione si sono buttati a pesce sull’arrivo in Occidente della cosiddettadel. La Repubblica, in particolare, ha dato la notizia con grande enfasi, preannunciando l’inevitabile arrivo di questa ennesima catastrofe. Dopo aver sottolineato che non si tratta di una malattia nuova, dato che in Italia si conosce dal 2012, e che sarebbe veicolata in Europa dal ritorno dei tifosi dai mondiali del Qatar, nel pezzo troviamo un vero e proprio paragrafo delche val la pena riportare integralmente: “Purtroppo è unmolto pericoloso e: stando ai numeri della Health Security Agency del Regno Unito, un ...