Il progetto Serics per la sicurezza cibernetica

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Questa mattina l’Aula Magna del campus di Fisciano, Università di Salerno, ha ospitato la presentazione ufficiale di(Security and Rights In the CyberSpace), fondazione nata come soggetto attuatore deled ecosistema di ricerca che riunisce grandi attori nazionali intorno a un’importante sfida: lo sviluppo della visione attuale e futura dellainformatica in Italia. La struttura nasce grazie anche all’importante stimolo organizzativo messo in atto dal Cybersecurity National Lab, “che ha svolto un ruolo chiave nel raccogliere la comunità della cyberitaliana intorno a un’unica struttura che sarà destinataria dei fondi per la ricerca in uno dei campi più rilevanti di questo secolo, quello delladi apparati e sistemi informatici”, ...

La Fondazione nasce come soggetto attuatore deldi Partenariato Esteso nell'ambito del PNRR - Missione 4, componente 2 - Linea 7 " Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela ......presentazione delle attività della fondazione '- Security and Rights in the Cyberspace', ha parlato di cybersicurezza e crimini informatici. 'L'università di Salerno è capofila di un...Presentata presso l’Università di Salerno la fondazione Security and Rights In the CyberSpace. In campo atenei pubblici, istituzioni ...116 milioni di euro per 27 progetti declinati su 10 settori strategici. Nasce la Fondazione Serics. L'Università di Salerno diventa hub della sicurezza informatica, capofila del ...