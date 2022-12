Grande Fratello Vip | Wilma Goich e Daniele Dal Moro | arriva la frecciatina dell' ex marito di lei | Edoardo VIanello

Ha fatto molto discutere alVip l'attrazione che Wilma Goich ha confessato di provare per Daniele Dal Moro , ex tronista di Uomini e Donne . Una simpatia che non è sfociata in nulla, se non in un bacio dato nel ...Al Gf Vip è da qualche giorno che tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non ci sono altro che litigi. Il concorrente ha messo sotto accusa l'atteggiamento della fidanzata, soprattutto nei ...(Grande Fratello) Nella casa del Grande Fratello Vip 7, il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è sempre più altalenante. Il vippone si è sfogato insieme ad una delle nemiche di ...Antonino Spinalbese è pazzo di Ginevra Lamborghini Dopo il secondo ingresso dell’ereditiera nella casa del Grande Fratello Vip, in molti stanno notando il progressivo riavvicinamento ...