Calcio | Mondiali 2022 | Francia in finale da campione in carica Nessuno ci riusciva dal 1998

Dopo il in seguito al deludente Mondiale in Qatar, la Federcalcio belga è alla ricerca di nuovo commissario tecnico e lo sta cercando in una maniera molto particolare: pubblicando sul proprio sito un ...Le emozioni del primo tempo non si concludono qui, con il Marocco che al 44 va vicinissimo al pareggio: su sviluppi did'angolo, proprio El Yamiq che ha più di qualche responsabilità sul vantaggio francese, con un'incredibile rovesciata colpisce il palo . Anche nella ripresa la Nazionale marocchina non ...La partita non ha altro da offrire se non un’occasionissima di Ounahi sul finale, che trova un provvidenziale intervento di Koundé. La Francia batte il Marocco 2-0 e conquista la sua seconda finale mo ...MONDIALI 2022 - Le probabili scelte di Lionel Scaloni e Didier Deschamps in vista della finalissima di Lusail che vedrà una contro l'altra Argentina e Francia ...