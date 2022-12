«5G in aereo per consentire ai passeggeri di accedere ai servizi di comunicazione più aggiornati»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nell’ambito del nostro approfondimento sull'”addio alla modalità” – come lo ha definito la stampa italiana – abbiamo contattato la Commissione Europea ottenendo una dichiarazione da parte di Ivan Brincat, Head of the Press Team in DG Connect (cheo della Commissione si occupa delle politiche dell’UE per l’economia e la società digitali e dell’agenda digitale). Quali sono i principi che hanno guidato l’UE nella scelta di rendere disponibile internet incol 5G e quali le possibili implicazioni, in termini di sicurezza, di questo passo avanti? LEGGI ANCHE >>> Dalla modalitàal 5g, il percorso dell’Europa per la connettività in volo Internet in, tra innovazione e sicurezza Rispondendo alle nostre domande, Ivan Brincat ha parlato dei principi guida sottolineando anche ...