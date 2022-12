Uomini e Donne | Pinuccia sviene per finta e Maria De Filippi la caccia

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel trono over diprosegue il “show”: non contenta di quanto combinato nella puntata in cui aggredisce verbalmente Alessandro Rausa, insultando Tina Cipollari (cui dà della cul*na) e Gianni Sperti (di cui dice che quando ride sembra un orso), la dama nella puntata odierna esagera davvero, mettendo in scena un finto malore che farà arrabbiare moltissimoDeanticipazioni, la scenata diDella Giovanna Stando a quanto apprendiamo dalle anticipazioni riguardanti la registrazione diin questione,Della Giovanna, non paga della brutta figura e del terribile show fatto fino a quel momento, comincerà a discutere con Tina ...