Tangenti Qatar; Metsola | «L' Europa è sotto attacco»

Eva Kaili si dichiara innocente ed estranea alledalIl legale di Eva Kaili, la vice - presidente greca del Parlamento europeo arrestata con l'accusa di corruzione, ha assicurato che la sua assistita non ha mai accettato mazzette dal ...... che ha messo in campo iniziative di corruzione in nome e per conto del governo dele, ... Leggi Anche Euro -, il sospetto: Panzeri corrompeva altri. 750 mila euro a casa Kaili Antonio ...C'è un pentito nell'inchiesta sulla corruzione legata al Qatar. Una delle persone coinvolte, secondo la "Repubblica", si è messa in contatto con gli inquirenti descrivendo loro come sia articolata la ...Diciamo che i punti di contatto sono tre: il calcio, il Qatar e Margaritis Schinas . E, soprattutto, può incidere il caso delle tangenti qatariote ai politici dell’Unione sulla decisione della Corte ...