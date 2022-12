Qatargate | il coinvolgimento della sinistra le dà un ulteriore tocco di squallore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) La notiziacorruzione di vari deputati e funzionari del Parlamento europeo da parte di Qatar e, forse in misura minore, Marocco, dà la misura dell’abisso nel quale è sprofondata l’Unione europea. La politica, intesa come nobile e disinteressata artericerca del benessere collettivo, è definitivamente tramontata in questi lidi, con le uniche eccezioni dei rappresentantieuropea e di qualche indipendente all’internolista socialdemocratica, come il nostro Massimiliano Smeriglio, che con il suo voto pressoché solitario ha salvato l’onore di quella che era un tempo lapiù forte del continente europeo e si vede oggi ridotta, nel senso comune popolare, a una congrega di marchettari a pagamento. Il fatto che la “” (in realtà ...