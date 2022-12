Per chi ca*** mi hai preso? | Vigliacco | ti devi vergognare | Vauro fatto a pezzi | Guarda

(Di martedì 13 dicembre 2022) Vittorio Emanuele Parsi attaccaper la vignetta pubblicata su Ilquotidiano il 10 dicembre sulla guerra in Ucraina e le armi che gli Stati Uniti e l'Occidente forniscono al presidente Zelensky per difendersi dagli attacchi russi. "Poi dicono che ovviamente sanno distinguere tra aggredito e aggressore. Però, chissà perché, attaccano sempre e nella maniera più vigliacca la vittima e chi la assiste", sbotta il professore ordinario di Relazioni Internazionali dell'Università cattolica di Milano in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Che conclude con un laconico: "Vergogna". Nella vignetta disul giornale diretto da Marco Travaglio - dal titolo "la letterina" - è infatti disegnato Babbo Natale che legge appunto la letterina del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky davanti a un elfo: "Caro Babbo ...

La kermesse è in piazza del Popolo, a Roma, e punta molto sull'effetto mimesi natalizia: ci saranno gli stand di associazioni solidali di volontariato, 'non volesse seguire i dibattiti', ha ...All'approccio digitale e personalizzato sul quale si confronta la capacità competitiva delle aziende, si aggiunge, speciealcune di quelle intervistate nel Report, la necessità di gestire la ...Ha fatto notizia in questi giorni la presa di posizione di alcune storiche associazioni ambientaliste come Wwf, Legambiente e Fondo Ambiente Italiano (Fai) sulla compatibilità tra sviluppo delle rinno ...In attesa dei rinnovi collettivi dei contratti collettivi nazionali è in arrivo un bonus 350 euro in busta paga a partire dal prossimo anno.