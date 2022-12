Nuoto | Mondiali vasca corta Melbourne 2022 | Franceschi e Razzetti in finale | 4×100 maschile-show in semifinale

(Di martedì 13 dicembre 2022) È finalmente iniziata l’azione aidiinin scena a, in Australia. Il programma mattutino, quindi notturno per l’Italia, si è aperto con le prime batterie, che ha fornito già indicazioni importanti per gli Azzurri. Partiamo dalla prova dominante della staffettastile libero, che chiude la semicon il miglior crono con la squadra composta da Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Manuel Frigo (che lascerà il posto a Thomas Ceccon in) e il debuttante Paolo Conte Bonin (che fa segnare la miglior frazione della staffetta), in 3:04.46, oltre due secondi meglio di Brasile e Stati Uniti. La sessione pomeridiana prenderà il via alle ore 9:30 della mattinata ...

Ora Nicolò Martinenghi, il primo italiano a vincere in lunga una medaglia d'oro nella rana aiditenterà di proseguire l'opera a conclusione di un 2022 fenomenale in cui si è laureato ...4.25: Per il momento è tutto, l'appuntamento è poco prima delle 9.35 per la prima sessione di semifinali e finali del Mondiale di Melbourne. A più tardi! 4.23: Buona mattinata di gare per i colori ...Si sono aperti nel migliore dei modi i Mondiali in vasca corta di Melbourne per Noè Ponti. Nella prima giornata di gare, il gambarognese si è infatti qualificato per le semifinali dei 50 m delfino. Il ...L' apertura delle iscrizioni (solo per 50 atleti), giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 21:00, presentati gli atleti élite da 16 nazioni, lenovità 2023 gli eventi collaterali e le partnership internazion ...