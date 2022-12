“Né Oriana né Ginevra” GF Vip 7 | clamoroso colpo di scena | Antonino Spinalbese sceglie lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) GF Vip 7, sorpresanel giorno del rientro in gara diLamborghini. Un arrivo inatteso messo a punto per scombinare la situazione sentimentale dell’ex di Belen Rodriguez, che nel Loft di Cinecittà ha intrattenuto vari flirt. Un arrivo molto discusso. Durissimo, sui social, lo sfogo ieri sera di Stefano Bettarini che fu cacciato dal GF Vip per una bestemmia. Scrive l’ex marito di Simona Ventura: “Mi auguro davvero che la rete possa prendere i dovuti provvedimenti verso una persona, un programma, che intrattiene qualche milione di telespettatori”. “Sperando questa dia (a differenza sua) il buon esempio. Io non mi chiamo Lamborghini, io non creo dinamiche cona favore di share e come me tutti gli amici di una Nazione che si chiama Italia e per la quale vado fiero, io e noi, prima ...