Mtg-I | il satellite è pronto al lancio | migliorerà la previsione di fenomeni meteorologici violenti

Il lancio del primo- I, Imager, è fissato per il prossimo 13 dicembre dal Centro Spaziale di Kourou, in Guyana Francese, a bordo di un vettore Ariane 5 di Arianespace. I sei satelliti ...Il primodel programma europeodi Eumetsat e Agenzia spaziale europea (Esa), dal grande contributo italiano, è stato realizzato da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e ...La terza generazione di Meteosat rappresenta uno dei sistemi satellitari più complessi e innovativi mai costruiti ...Primo di sei progetti dell’Esa, la precisione dei dati raccolti sarà una rivoluzione per le previsioni meteo e la prevenzione dei disastri naturali ...