Agenzia ANSA

Leaddio alla loro ultima principessa: Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa, erede di una fortuna legata alla coltivazione dello zucchero oltre che l'ultima discendente della famiglia che ......- è a circa 3 miglia da un'autostrada e l'Agenzia per la gestione delle emergenze delleha ... Le autoritàche i flussi di lava stanno iniziando a rallentare, muovendosi a circa 0,02 miglia ... Le Hawaii dicono addio alla loro ultima principessa Le Hawaii dicono addio alla loro ultima principessa: Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa, erede di una fortuna legata alla coltivazione dello zucchero oltre che l'ultima discendente della famiglia c ...Le Hawaii dicono addio alla loro ultima principessa: Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa, erede di una fortuna legata alla coltivazione dello zucchero oltre che l'ultima discendente della famiglia c ...