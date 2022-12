I treni italiani di FS corrono sempre di più in Europa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Idi Ferrovie dello Stato correrannodi più inche per il gruppo guidato da Luigi Ferraris rappresenta ormai il nuovo mercato “domestico”. Dal 16 dicembre FS consoliderà la sua espansione in Spagna offrendo viaggi fra Madrid, Valencia e Cuenca e, nel primo trimestre 2023 il collegamento verso Sud arriverà nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba. Il prossimo giugno, infine, saranno raggiunte anche Alicante e Albacete. Tutte queste nuove tratte si aggiungono ai collegamenti inaugurati neanche un mese fa dal Frecciarossa 1000, il treno di punta dell’alta velocità tricolore che adesso corre anche fra Madrid, Barcellona e Saragozza. Proprio per aver contribuito allo sviluppo di un servizio ferroviario intermodale e sostenibile nella penisola iberica, dove Fs opera attraverso Iryo, società ...