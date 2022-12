I The Who a Firenze nel 2023 con l’orchestra | data e biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) I The Who asi aggiungono al cartellone del grande raduno rock ospitato ogni anno dalla Visarno Arena del capoluogo toscano. La band di Roger Daltrey e Pete Townshend salirà sul palco nelcome headliner delRocks, l’attesissimo evento che infiamma ogni anno l’estate fiorentina. I The Who anelI The Who anelsono il secondo nome annunciato dallo staff diRocks dopo il lancio dei Maroon 5 annunciato per il 18 giugno. I The Who si esibiranno insieme aldel Maggio Musicale Fiorentino in uno spettacolo esclusivo che aggiunge nuova forza alla band britannica che recentemente ha portato lo show The Who Hits Back in giro per gli Stati Uniti. I ...