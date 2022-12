Futuro Ndombele | riscattato dal Napoli? L’idea di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tanguysi sta prendendo pian piano il. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, ha dovuto prima adattarsi al nuovo mondo calcistico e ora sta tentando di imporsi come una delle scelte di Luciano Spalletti. In Turchia ha avuto modo di esprimersi sia in mediana che sulla trequarti e proprio le sue caratteristiche, che gli permettono di giocare in più ruoli, hanno convinto il tecnico: vuole tenerlo alanche in(Getty Images), riscatto: le cifre edi DeL’edizione odierna de Il Mattino, ha fatto il punto della situazione suldi Tanguy: ...