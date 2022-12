Fusione nucleare | “se annuncio Usa fosse confermato sarebbe uno smacco per le scelte dell’Ue”

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’, con lo scoop di alcuni giornali Usa, di una svolta nel campo dellaha scatenato reazioni in tutto il mondo. WA fronte del comprensibile entusiasmo che questa notizia potrebbe generare in caso di conferma – ha dichiarato Piero Martin, docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova – non dobbiamo dimenticare che le sfide verso l’uso diffuso dell’energia dasono ancora molte. Anche se avessimo l’del cosiddetto ‘net gain’ di una reazione con un guadagno netto energetico, non dovremmo credere che da dopodomani le nostre case potrebbero essere illuminate o riscaldate dalla.” Per Stefano Atzeni, docente del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università di ...

Riferimento alla, fenomeno fisico basato sulla possibilità di trasformare atomi leggeri di idrogeno in elio, leggermente più pesante, producendo calore. L'annuncio USA, ufficialmente ...Oggi si capirà qualcosa in più sulle prospettive della: il dipartimento dell'energia Usa spiegherà in una attesissima conferenza stampa come gli scienziati sono stati in grado, per ...Il risultato amerciano sarebbe stato ottenuto grazie al cosiddetto “confinamento laser” simulando l’avvio della reazione nucleare di fusione che avviene nelle stelle, Sole compreso. Un metodo diverso ...Svolta storia grazie agli scienziati Usa, che avrebbero ottenuto energia dalla fusione nucleare. In attesa di conferma e dettagli, ecco cosa sappiamo.