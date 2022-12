Droga | Mantovano | ' prioritaria prevenzione | soprattutto tra i giovani'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “Pur essendo la dipendenza dallauna emergenza, pochi ne parlano. Lafa vittime ma, tranne che nell'immediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata come causa di esse. Non è una calamità naturale: è voluta, sostenuta finanziariamente e propagandata e in più favorita da leggi non sempre razionali. In Paesi nei quali la legalizzazione è diventata legge l'emergenza ha una consistenza drammatica”. Così il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo, intervenendo alla diciottesima Conferenza ministeriale del Gruppo di cooperazione internazionale sulle droghe e le dipendenze (Gruppo Pompidou), dal titolo 'I diritti umani al centro delle politiche sulle droghe e sulle dipendenze', che si svolge a Lisbona. “Oggi circolano più stupefacenti rispetto a ...

Governo

"Oggi circolano più stupefacenti rispetto a qualche anno fa " ha ricordato- . La gran parte degli assuntori dei vari tipi diguida un veicolo, ma pochi si domandano come mai crescono ......ministeriale del Gruppo Pompidou - la principale piattaforma europea per le politiche sulla- ... che sarà rappresentata dal sottosegretario Alfredo. I ministri adotteranno una ... Droga: Mantovano alla 18° Conferenza ministeriale del Gruppo Pompidou, fondamentale prevenzione tra adolescenti, intollerabili incertezze su comunicazione Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Pur essendo la dipendenza dalla droga una emergenza, pochi ne parlano. La droga fa vittime ma, tranne che nell’immediatezza di ciascuna singola tragedia, viene ignorata co ...Per quanto riguarda la realtà Mantovana si registra da anni la presenza del clan ... (gestite per la maggior parte da cittadini stranieri) legate al traffico di droga. Proprio per la sua peculiare ...