Come un assegno in bianco | i misteri della carta di CR7 E quel debito con Mendes

... per raccontare le vicissitudini extra campo di Cristiano Ronaldo, che oltre a decidere il suo futuro dovrà stabiliremuoversi per riavere i 19,9 milioni di euro di stipendi arretrati ...L'inchiesta Juve: "Quella carta di CR7 che valeunin bianco". Il Corriere dello Sport si concentra in prima pagina sulla sfida Mondiale tra Croazia e Argentina: "Messi vede Diego", il ...Stavolta, l’idea del Pentagono è di fare affidamento su più cloud pubblici, anziché su uno solo, come previsto dal precedente progetto Jedi.“Milan arrivo”. Con queste parole, pronunciate direttamente da Zlatan Ibrahimovic a La Gazzetta dello Sport, si apre la prima pagina della Rosea oggi in edicola.