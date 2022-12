Caos in Perù | 2 morti e scazzottata tra deputati

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 13 dicembre 2022): due, 5 feriti gravi, un seguace di Castillo ha preso a pugni un parlamentare di destra e giornalisti bastonati. Sale la pressione perché Dina Ercilia Boluarte fissi una data per nuove elezioni presidenziali da tenersi a breve (e non nel 2024 come vorrebbe lei). Il deputato Pasión Dávila, del Blocco degli insegnanti-molto vicino all’ex presidente – ha colpito a pugni il parlamentare Juan Burgos, del partito di destra Avanza País, nella prima sessione parlamentare dopo il tentativo di golpe di Castillo. Due persone sono state uccise ieri in uno scontro tra polizia e manifestanti che protestavano contro il nuovo governo delnella città di Andahuaylas. Diversi i feriti negli scontri. Le manifestazioni di protesta si stanno tenendo in varie zone delcontro la destituzione del presidente Pedro Castillo ...