Ambra Angiolini | il video dall’ospedale | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 dicembre 2022) Personaggi Tv.ha diffuso ungirato in ospedale. Dal San Raffaele di Milano,ha eseguito il tutorial di T’appartengo, il suo nuovo tormentone. Perché l’attrice si trova in ospedale? Laha fatto tutto questo per strappare una risata a Veronica, giovane madre che è ricoverata per un tumore.in ospedale regala una risata a Veronica L’attrice è andata in ospedale a trovare Veronica, una mamma tiktoker ricoverata per un tumore. Laha eseguito con lei il suo tormentone “T’appartengo”. Il motivo della visita? Portare un po’ di allegria alla povera Veronica, che in effetti sembra proprio divertirsi in compagnia di. L’attrice si è messa a disposizione per un vero e ...