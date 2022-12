Una nuova capsule con Marni e servizi di riparazione e riciclo da Uniqlo

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 dicembre 2022), marchio del gruppo Fast Retailing Co. Ltd., una delle principali holding di abbigliamento nipponico con sede a Tokyo, in Giappone, insieme ad altri brand come Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand e Helmut Lang, ha fatto sapere l’ammontare delle sue vendite globali, pari a circa 2.3 trillion yen per l’anno fiscale 2022. Parte della strategia per consolidare il suo status di marchio globale, è l’apertura di negozi di grandi dimensioni nelle città più importanti del mondo, arrivati a più di 2.400 punti vendita in Giappone, Asia, Europa e Nord America. Dopo aver stabilito nel 2010 un business etico in Bangladesh insieme alla Grameen Bank, prosegue nel suo impegno di portare insieme alla ottima qualità un concetto di longevità al suo lifewear, pensato per durare oltre le mode. Apre nel negozio di Piazza Cordusio a Milano, ...