Agenzia ANSA

La moglie del presidente francese Emmanuel Macron,Macron, accoglie e riceve all'Eliseo, a Parigi, la First LadyOlena Zelenska, nonche' consorte del presidente dell'Volodymyr Zelensky. 12 dicembre 2022... soprattutto, dal quale è arrivata un'apertura verso un possibile negoziato di pace sull'e ... la first lady Jill Tracy e alla premiere dameMarie - Claude Trogneux . Le due coppie, la ... Ucraina, Brigitte Macron riceve all'Eliseo Olena Zelenska - Mondo Roma, 12 dic. (askanews) - La Première Dame Brigitte Macron ha ricevuto all'Eliseo a Parigi Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Immagini AfpTv.L’Ungheria, a differenza dell’Ucraina, è nell’UE e fa parte della NATO ... hanno ben chiaro a sé stessi il motivo per cui lo fanno), e il solito marito di Brigitte Trogneux, Emmanuel Macron, che come ...