Traffico Roma del 12-12-2022 ore 11 | 30

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio massimo veschi un incidente avvenuto all’altezza della via Appia su raccordo anulare provoca codine le due carreggiate esattamente dalla Casilina a Lattea in interna e tra Laurentina e Lanina in esterna altre code nella zona Nord dell’anello tra Cassia Veientana essere l’aria in carreggiata interna a seguito dell’incidente sul raccordo troviamo coda sulla via Appia verso il centro tra lo svincolo per l’aeroporto di Ciampino e Capannelle intanto sulle strade del centro Sono in corso diverse manifestazioni a Garbatella in via Rodrigo de triana fino alle 13 altra manifestazione sempre fino alle 13 in via XX Settembre è ancora sit-in in piazzale di Porta Pia tra via Ancona e Corso d’Italia anche qui fino alle 13 intanto ho ripreso questa mattina i lavori di potatura su Viale Tiziano tra via ayroli e ...