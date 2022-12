Speed skating | Coppa del Mondo Calgary 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 16-18 dicembre

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dal 16 al 18ci sarà il bis per la quarta tappa dideldi. Si gareggerà nuovamente sull’ovale ghiacciato di(Canada) e prepariamoci per vivere un round particolarmente accesso in quanto questo sarà l’ultimo appello per chi vorrà centrare la qualificazione agli Europei di Hamar (Norvegia) dal 6 all’8 gennaio 2023. L’Italia guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, vorrà replicare quanto di buono messo in mostra in precedenza. In particolare, osservato speciale sarà Davide Ghiotto, già sul podio in due circostanze nei 5000 metri in questa stagione del massimo circuito internazionale. Stesso discorso per Andrea Giovannini, vincitore della mass start sul ghiaccio canadese, dopo il terzo posto a Heerenveen. Da sottolineare che, ...

Nei 1000 metri femminili affermazione dell'olandese Jutta Leerdam, prima in 1:12.828, che supera la statunitense Kimi Goetz, seconda in 1:13.532, a 0.71, e l'austriaca Vanessa Herzog, terza in 1:13.