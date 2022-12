Re Carlo III ' sgrida' Camilla davanti a tutti | il momento imbarazzante per la moglie del Re

Sky Tg24

Ree la regina consorte Camilla hanno visitato Wrexham , in Galles , e un momento ritenuto imbarazzante è stato colto dalle telecamere. I Reali hanno incontrato i giocatori e lo staff del ...Pare chemarchese De Trazegnies, non fosse contento di questo eventuale matrimonio: troppa ...per il neonato Regno d'Italia che non poteva di certo inimicarsi il potente Napoleonedi Francia. ... Uk, ecco la prima cartolina di Natale di Carlo III da re È di quattro feriti il bilancio di una rissa tra due gruppi di minorenni avvenuta nella serata di ieri a Napoli, precisamente a piazza Carlo ...Per la loro prima cartolina d’auguri da quando sono ascesi al trono, re Carlo e Camilla hanno scelto una loro foto che non ha nulla di natalizio ...