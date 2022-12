Questa NON è la realtà di molte famiglie

Leggi su butac

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ci avete segnalato il meme che vedete qua in testa all’articolo, nell’immaginetta si legge: STIPENDIO 1200€: Affitto 450€, Acqua 100€, Energia 150€, Gas 80€. Spese varie 200€ Restano 220€è ladi!!” Sarà ladiche vivono in appartamenti piccoli con una piscina, perché per spendere 100 euro al mese di acqua ci vuole davvero un consumo spropositato. La spesa media per l’acqua di una famiglia italiana è di 460 euro all’anno. 100 euro al mese sono quasi il triplo. Chi commenta e condivide questo tipo di post sono soggetti che evidentemente non pagano le bollette e non hanno idea del costo dei consumi di una casa. 1800 euro annuali di luce sono credibili per una casa non troppo grande, anche con gli aumenti di questo periodo. Lo stesso vale per ...