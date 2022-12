Pnrr | l' Ue accetta modifiche del Lussemburgo | Germania chiede di posticipare completamento di alcuni progetti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) - Notizie buone per l'Italia che vanno nella direzione auspicata da Meloni, che arriva nel giorno in cui la Corte dei Conti lancia l'allarme per i ritardi su asili nido e scuole d'infanzia

Il Sole 24 ORE

- Notizie buone per l'Italia che vanno nella direzione auspicata da Meloni, che arriva nel giorno in cui la Corte dei Conti lancia l'allarme per i ritardi su asili nido e scuole d'infanziaGoverno, Melonil'incarico e forma il governo. Domani il giuramento La presidente del ... Giorgia Meloni assicura che ilsarà realizzato di corsa nella forma... Altro che riscrivere il:... Avanti tutta sul trasporto locale. A gennaio nuova governance Pnrr Notizie buone per l'Italia che vanno nella direzione auspicata da Meloni, che arriva nel giorno in cui la Corte dei Conti lancia l'allarme per i ritardi su asili nido e scuole d'infanzia ...A partire da oggi il ministero dell’Economia comincerà a valutare gli emendamenti alla manovra di Bilancio 2023 per vedere quali possono essere accolti. Una valutazione di tipo tecnico, ma anche polit ...