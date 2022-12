Oroscopo 12 dicembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Siamo particolarmente concentrati sulle nostre responsabilità e sui nostri progetti futuri quando il Sole in Sagittario entra in connessione con Saturno in Acquario alle 13.12. La Luna in Leone si collega a Marte retrogrado in Gemelli alle 21.04, facendoci riflettere profondamente sulle nostre motivazioni. Potrebbero emergere sentimenti sorprendenti quando la Luna si troverà in quadratura