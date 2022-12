Golden Globe | in nomination Spielberg e sequel Avatar e Top Gun Nessun film italiano

La "black comedy" irlandese 'Gli spiriti dell'isola' di Martin McDonagh , presentato alla Mostra del cinema di Venezia, ha fatto il pieno di nomination aiottenendo candidature in otto categorie tra cui regia, miglior attore protagonista ( Colin Farrell ) e migliore commedia o musical. Otto nomination anche per 'Everything Everywhere All at ...2023: ecco tutte le nomination Le performance dei lead del gioiellino di Mike White valgono a Jennifer Coolidge , Aubrey Plaza e F. Murray Abraham le nomination come migliori non ...Stiamo per avvicinarci alla cerimonia degli ottantesimi Golden Globe, e per l'occasione sono state svelate le nomination. I vincitori saranno annunciati il 10 gennaio in uno spettacolo televisivo dal ...L'Award Season entra nel vivo e oggi arrivano le nomination della 80ª edizione dei Golden Globe: dopo lo scandalo dello scorso anno sulla mancanza di diversità nella Hollywood Foreign Press Associatio ...