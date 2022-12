Fidene | Morrone Lega a iNews24 | “Non è la stretta sulle armi che può evitare tragedie simili”

Leggi su inews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ai microfoni di, deputato dellaJacopo, componente della Commissione Giustizia, interviene sul triplice omicidio avvenuto ieri a Roma. Ci sono alcuni punti da chiarire sulla sparatoria. Uno di questi è come abbia fatto Campiti a portar via la pistola dal poligono di Tor di Quinto. Secondo lei, in generale, c’è bisogno di L'articolo proviene da.it.