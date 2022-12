Croazia | Modric | «Nessuno ci considerava»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole di Luka, centrocampista della nazionale croata, prima della semifinale Mondiale contro l’Argentina Lukaha parlato all’emittente televisiva spagnola Rtve prima della semifinale Mondiale contro l’Argentina. PAROLE – «È impressionante essere di nuovo in semifinale. È incredibile quello che sta facendo la nostra nazionale.ci dava per favoriti, ma è normale. Tutti guardano ai grandi paesi. Dato che siamo piccolipensava a noi, ma non ci importa che gli altri siano i favoriti e noi siamo nell’ombra. Possiamo solo fare del nostro meglio, impegnarci al massimo, e questa è esattamente la nostra forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Messi controSette Palloni d'Oro in due. Sei quelli della Pulce, uno quello del centrocampista dellae del Real Madrid. Una finale a testa: Brasile 2014 per il fantasista dell'...Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez;(4 - 3 - 2 - 1) : Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa;, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric.L'Argentina e la Croazia puntano alla finale di Qatar 2022, ma la sfida tra le due semifinaliste sarà anche un duello tra due stelle come Messi e Modric: i numeri da non perdere sui protagonisti della ...Qatar 2022:a Croazia vince contro il Brasile ai calci di rigore e va in semifinale. Perde una delle principali candidate al titolo.