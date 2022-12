Antonella Fiordelisi incantevole | il bikini è un filo di seta

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 dicembre 2022), nell’ultimo scatto pubblicato, pare abbia undial posto del. Un vero e proprio spettacolo in foto. La bella, ultimamente, sembra essere molto impegnata con il programma del Grande Fratello. La sua partecipazione, caso strano, è stata accolta molto bene da una marea di utenti. InstagramMa esattamente, perché si tratta di un caso strano? La risposta è molto semplice. Solitamente, le influencer non vengono accolte bene. Soprattutto nei programmi di punta, che vengono presi di mira dal pubblico e automaticamente etichettati in malomodo. Questa, è una croce che numerose figure di rilievo devono portare con sé. Per fortuna, però, lei ha ricevuto un trattamento diverso. Il suo carattere solare, al netto di quella ...