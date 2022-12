Alessandro Sigfrido e Michelle | chi sono i figli Riccardo Fogli | “Non potevo diventare padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022)è stato sposato per diverso tempo con Viola Valentino. Per chi non la ricordasse anche lei è una cantante.Nel 1979 viene pubblicato 45 giri Comprami, disco che in pochi mesi vende mezzo milione di copie. Grazie a questo lavoro ottiene il grande successo. Due, avuti in momenti differenti della decisamente ‘avventurosa’ vita sentimentale di, ma che per lui rappresentano tutto: se disi conosce quasi tutto dal punto di vista della sua carriera musicale (come frontman dei Pooh ma anche in veste di solita) e di quella amorosa -tra vari matrimoni, flirt che hanno fatto discutere, riti celtici e riconciliazioni…- di meno si sa dell’artista in veste di. Questo perché il diretto interessato da una parte è molto riservato ...