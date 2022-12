Volley | Superlega 2022 2023 | Milano sbanca Taranto con un 3-1 in rimonta

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’Allianzsconfigge la Gioiella Prismacon il punteggio di 1-3 (25-23, 22-25, 22-25, 21-25) e ottiene la sesta vittoria in stagione. Nella partita valevole per l’undicesima giornata di andata della regular season didimaschile, i meneghini di coach Piazza rispettano il pronostico della vigilia e s’impongono in quattro set, salendo in settima posizione a quota 17 punti. Sconfitta la formazione di Vincenzo Di Pinto, che resta penultima in classifica a quota 9 punti nonostante una buona prestazione.non riesce a sfruttare il fattore campo tra le mura amiche del PalaMazzola e vede ridursi a +3 il vantaggio su Siena, ultima in classifica. Sorride invece, che festeggia nel migliore dei modi l’accesso ...

Il Sada Cruzeiro è medaglia di bronzo al Mondiale per Club maschile 2022 di. I campioni in carica hanno sconfitto in quattro set e in rimonta i connazionali del Minas (...SEMIFINALE...Siena festeggia il ritorno alla vittoria (la prima in casa) ed insieme a lei lo fa anche Cisterna, che con il ko nel PalaEstra del Vero Volley Monza, ha la certezza di giocare i quarti di finale di Co ...Dopo il cambio di allenatore i toscani infilano la seconda vittoria in campionato. Vero Volley fuori dalla Coppa Italia ...