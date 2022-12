Traffico Roma del 11-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno belli trovati all’ascolto segnalato un incidente dalla polizia locale in Piazzale Appio attenzione possibili rallentamenti in zona giardinetti e anche qui per incidente rallentamenti in via Carlo Santarelli in prossimità di via turino di Sano attenzione sempre alla nebbia ancora segnalata sui tratti autostradali alle porte la capitale chiusa per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano e Viale Manzoni In entrambe le direzioni fino alle 17 al Villaggio Olimpico chiusa al transito viale diciassettesima Olimpiade Per lo svolgimento del mercato tra Viale Tiziano e via Olanda fino alle 17 ancora chiusa al transito Piazza dell’esquilino nel tratto compreso tra via Cavour e via Depretis verso Piazza Santa Maria Maggiore per interventi di pulizia e fino al 8 gennaio attive le ZTL diurne di centro ridente tutti i giorni ...