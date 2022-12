Torna la mascherina? L' ondata di Covid a Natale fa paura

(Di domenica 11 dicembre 2022) L'influenza australiana ha messo a letto gli italiani ma l'dirischia di far peggio. E in molti si chiedono se sia necessario rimettere le mascherine soprattutto al chiuso perché, continuano a ribadirlo anche gli esperti, la protezione su naso e bocca aiuta a ridurre i contagi del virus. Il virologo Andrea Crisanti ha bacchettato perfino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, risultato positivo al coronavirus proprio dopo la Prima della Scala dove nessuno indossava laIn Italia, è bene ribadirlo, il governo non sta andando verso la reintroduzione delle mascherine, ma in altri Paesi si pensa alla possibilità di rimettere l'obbligo almeno nei luoghi al chiuso o sui trasporti pubblici. D'altronde l'invito a rimettersi la protezione sul volto arriva anche dalla direttrice dei ...

In Ecuadorl'obbligo In Ecuador la decisione è già stata presa: il governo ha reintrodotto l'uso obbligatorio dellanegli spazi chiusi. L'obbligo era stato revocato lo scorso 28 ......potrebbe essere quella di indossare lain presenza dei sintomi per non contagiare i familiari più a rischio: anziani, persone fragili e bambini. leggi anche Covid e influenza,l'...Da Parigi a New York, passando dalle polemiche per il contagio di Mattarella, l'appello a rimetterle al chiuso: "Senso di responsabilità per ridurre i contagi" ...MADDALONI (Caserta) – Il prossimo appuntamento della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II° edizione, è per il giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 16.30 presentato ...